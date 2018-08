"Demnächst wird Klogang per Gesetz geregelt?"

Seit 1. Juli gilt an Österreichs Schulen ein generelles Rauchverbot. Ab Herbst dürfen Lehrer und Schüler endgültig nicht mehr auf dem Schulgelände rauchen. Das Thema wird in der "Heute"-Community hitzig diskutiert.

Umfrage Wie bewerten Sie ein generelles Rauchverbot für Lehrer und Schüler auf dem gesamten Schulgelände? Sehr positiv

Eher positiv

Neutral

Eher negativ

Sehr negativ

Fritz Trözter: "Was kommt als nächstes? Wie wäre es denn mal mit einem Handyverbot? Waffenkontrolle? Mobbing? Schuluniformen? Deutsch als einzige Sprache?"

Ana ana: "Finde Ich SEHR GUT!"

Zumtobel: "Wenn das so weitergeht, kommt bald Hundeverbot in der Hundezone und Alkoholverbot beim Heurigen."

Roni: "Bin absolut dafür. Rauchen ist eine Droge und gehört auf keinen Fall in die Nähe von Kindern und Jugendliche. Lehrer sind Vorbilder. Bewusst und unbewusst."

SockenRambo: "Gute Sache! Bitte gleich auf Firmen erweitern... und VOR den Schulen sollte ebenfalls eine Rauchfreizone installiert werden.. was nützt es sonst wenn alle vor der schule stehen und rauchen?"

Tiara: "Handyverbot wäre wichtiger! Rauchen schadet bei manchen Menschen der Gesundheit, aber der Handy bzw Social-Media-Konsum schadet der ganzen Gesellschaft."

Kiyuga: "Einatmen -- ausatmen -- einatmen .... Demnächst wird unser Klogang dann per Gesetz geregelt! Bin zwar Nichtraucher, aber ich hasse Bevormundung! Rauchverbot für Kids ok - aber Lehrer???"

Lass es Hirn regnen: "Wahre Probleme! Als ob das Rauchen das größte Problem an unseren Schulen wäre. Kriminalität, Bandenbildung, Gewalt unter Schülern, Desinteresse am Unterricht (siehe PISA), etc. Aber dagegen etwas zu unternehmen würde der Regierung eine Unzahl an Wählern Kosten, da man sich über nichts mehr beschweren könnte. Und zu viel Bildung wirkt sich negativ auf die Anzahl an Rechtswählern und religiösen Fanatikern aus."

EntmündigteStimme_einesRauchers: "Welch ein Segen

wars, dem Leistungsdruck von Fach zu Fach wenigstens in den 5 Minuten kurz enfliehen zu können und im Hof eine zu rauchen... schöne alte Zeit. Wer glaubt die Schüler rauchen weniger, irrt. Die Pausen dauern länger, weil das "Gelände" verlassen werden muss und die Lehrer werdens tolerieren, weil es sie auch betrifft. ;)"

Amlacher: "Hitzekolaps? Schulen müssen im Stadtgebiet geschlossen werden, nähe Zuggleisen , Autobahne und Schnellstraßen. Oder will mir jetzt einer in Wien ernsthaft erklären, dass es da keine Belastung gibt? Begründung und Ausführung einfach schwach und demokratisch nicht vertragbar!"

Peace: "Unterschied zwischen sinnlos und sinnvoll" Sinnloses Gesetz, da das Rauchen ab 01.01.2019 ab 18 ist. Sinnvoller wäre es die deutsche Sprache zu 100% durchzusetzen am Schulgelände und alle anderen Sprachen strikt zu verbieten. Dass wäre sinnvoll. Aber loooos gehen wir wieder auf die steuerzahlenden Raucher los. Und lassen die deutsche Sprache weiter dem Bach runter gehen."

Libertärer: "Gehirngewaschene Gesellschaft. Sowas Bescheuertes! Es gibt viele die über 18 Jahre alt sind, eine Schule besuchen und nun unmündig gemacht werden. Verbote sind generell schlecht. Mein Körper gehört mir ich kann entscheiden was ich mach und es sollte nicht das gehirngewaschene Volk entscheiden was gut für mich ist. Leider verstehen die Schafe das nicht. Man sollte Drogen legalisieren und den Nichtraucherschutz kippen!"

"Heute" hat auch auf der Mariahilfer Straße nachgefragt: "Was halten Sie vom Rauchverbot an Schulen?"

