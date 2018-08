Nach Brücke war Doppeldecker ein Cabrio

Am Montagnachmittag erregte ein Doppeldecker ohne Dach die Aufmerksamkeit auf Wiens Straßen. Im Kosovo ging die Reise als vollwertiger Doppeldecker los. In Wien-Penzing endete die Fahrt als Cabrio. Mit Begleitschutz der Wiener Berufsfeuerwehr ging es an eine gesicherte Stelle.

Reisebus bleibt unter Brücke stecken

Offenbar hatte der Fahrer des unbesetzten Doppeldeckers die Höhe seines Gefährts unterschätzt. Denn unter der Bräuhausbrücke in Wien-Penzing war Endstation. Nach etwa drei Metern ging nichts mehr - der Reisebus blieb am Anprallschutz der Bahn-Brücke hängen. Dabei wurde das Oberdeck aufgerissen.

Keine Verletzten

Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr rückten mit vier Fahrzeugen an. Der schwer beschädigte Doppeldecker wurde hervor gezogen und mit Begleitschutz an einer sicheren Stelle abgestellt. Verletzt wurde niemand.



(mp)