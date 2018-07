Totale Mondfinsternis 28. Juli 2018 09:22; Akt: 28.07.2018 10:23 Print

Spektakulär: Jahrhundert-Mond in Zeitraffer

Am gestrigen Freitag waren Mond und Mars zur selben Zeit am Himmel zu sehen. Ein ähnliches Himmelsspektakel findet erst wieder in über 100 Jahren statt.