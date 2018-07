Renault schoss Ford in Wien-Hernals ab

Am Montagabend kam es in der Rosensteingasse zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge: Ein von der Lobenhauergasse einfahrender Renault dürfte dabei seitlich in einen Ford-Kleinlaster gekracht sein.

Der Pkw wurde schwer beschädigt beschädigt das zeigt das Foto eines "Heute"-Lesers. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben aber unverletzt.

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte um 20 Uhr aus und stellte die Unfallautos mit Hilfe von Transportrollen so ab, dass der Verkehr wieder fließen konnte. Auf der Straßenbahn-Linie 9 kam es durch den Unfall zu Verzögerungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)