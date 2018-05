Riesen-Ansturm auf "Heute"-Handyaktion

"Heute" lesen zahlt sich aus – am Samstag ganz konkret: Die ersten 50 Leser, die mit einer Ausgabe der Zeitung in der Hand in den neuen XIAOMI-Store in der Shopping City Süd kommen, erhalten ein "Redmi 5a"-Smartphone um nur 10 Euro. Kein Wunder also, dass bereits vor Sonnenaufgang Hunderte vor der SCS in den Startlöchern scharrten.

Das Smartphone Redmi 5a von XIAOMI überzeugt nicht nur durch sein modernes schlichtes Design und den 5 Zoll HD-Display mit Lesemodus sondern auch durch sein Innenleben: Herzstück sind der Qualcomm Snapdragon 425 Prozessor und vier Gigabyte Arbeitsspeicher.

Sie sorgen dafür, dass Apps zügig starten und die Nutzeroberfläche flüssig läuft. Durch das leichte, handliche Gehäuse, die 13 Megapixel Kamera und die starke Systemleistung bietet es den perfekten täglichen Begleiter.

So kommen Sie zu Ihrem Smartphone: Holen Sie sich eine Ausgabe der "Heute"-Zeitung und kommen Sie in den neuen XIAOMI-Store am Samstag, den 26. Mai. Die ersten 50 Leser, die das Geschäft ab 11 Uhr betreten, erhalten daraufhin, das neue Redmi 5a Smartphone um 10 Euro. Das Geschäft eröffnet am Samstag, den 26. Mai, ab 11 Uhr, und befindet sich im Erdgeschoss der SCS in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsplatz "Water Plaza" (TOP 95, Nähe Eingang 3).

Um 09:30 startet das Programm zur Eröffnung des XIAOMI Stores mit Moderation, DJ und Quiz. Um 11 Uhr eröffnet das Geschäft. Anschließend werden die ersten Personen der Reihe nach in der Geschäft hereingelassen. Sobald eine Person das Geschäft wieder verlassen hat, kann die nächste hineingehen. Das feierliche Programm zur Eröffnung dauert bis 13:30 Uhr. Der Store hat bis 18 Uhr offen.

