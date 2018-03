Riesenschlange vor Kebab-Geschäft in Wien

Im Einkaufszentrum Citygate in Wien-Floridsdorf gab es am Donnerstag zwar nichts gratis, aber fast. Ein Imbissbesitzer feierte die Neueröffnung Kleidungs-Geschäftes und bot Pizzastücke und Döner um 1 Euro an.

Das konnten sich die hungrigen Einkäufer natürlich nicht entgehen lassen. Ein "Heute"-Leser berichtet, manche seien stundenlang in der Warteschlange gestanden.

(mz)