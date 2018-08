Riesiger Tornado vor Kroatien gesichtet

Eine Kaltfront erreichte am Samstag Kroatien und brachte schwere Unwetter und Überflutungen in manchen Regionen des Landes. In Istrien wurden laut Medienberichten 4.000 Blitze in der Nacht auf Sonntag verzeichnet.

Aber auch in Dalmatien spielte das Wetter alle Stückeln, das beweist das Video eines "Heute"-Lesers aus dem Urlaubsparadies.

"Kurz, aber riesig!"

Am frühen Sonntagnachmittag sichtete Antunel M. einen Tornado direkt vor der Insel Vis. "Es dauerte nur ein paar Minuten, er war aber riesengroß", so M. zu "Heute". Er zögerte nicht und zückte sein Handy, teilte das Video mit unserer Community. Nur wenige Stunden später, um 16.30 Uhr, traf eine Wasserhose auf die benachbarte Insel Korcula, wie ein Clip aus sozialen Netzwerken zeigt (s. unten).

Vor fast exakt einem Jahr haben "Heute"-Leser übrigens einen Doppeltornado nur wenige Kilometer östlich davon fotografiert!

