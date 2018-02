SPÖ-Managerin fordert Kopftuchverbot für Kinder

Sie mag Rosen und Tee, aber nicht die FPÖ: Die neue SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak will frischen Wind in die Wiener Sozialdemokratie bringen – lesen Sie hier das Interview mit "Heute". Ganz reibungsfrei dürfte das möglicherweise aber nicht ablaufen. Schließlich wiederholte die Parteimanagerin im Gespräch mit dem "Standard" erst am Dienstag ihre Forderung nach einem Kopftuchverbot im Bildungsbereich und für Kinder – ein direkter Widerspruch zur Linie der Wiener SP-Frauen.

"Ich sehe klerikale Strömungen sehr kritisch", begründet die 41-Jährige ihre Position. "Ich werde als Frauenrechtlerin und Feministin weiter gegen das Kopftuch auftreten. Die Beschlusslage in meinem Bezirk Döbling ist, dass wir für den Bildungsbereich und im Bereich der Kinder und Jugendlichen ein Kopftuchverbot haben möchten."

Wir wollen an dieser Stelle von Ihnen wissen: Wie stehen Sie zum Thema? Soll das Kopftuch als Symbol des politischen Islams an Schulen und für Kinder verboten werden? Oder sehen Sie eine derartige Maßnahme als Widerspruch gegen die Religionsfreiheit?

(red)