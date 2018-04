Wien-Floridsdorf 29. April 2018 10:40; Akt: 29.04.2018 10:59 Print

SUV erfasst Mädchen (8) und verletzt es schwer

Schwerer Unfall am Samstagabend in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf: Ein kleines Mädchen wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt.