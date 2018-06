Messer-Attacke in Wien-Favoriten - Festnahme!

Gegen 8.15 Uhr wurde es laut in der Waldgasse im 10. Bezirk. "Eine Frau und zwei Männer diskutierten lautstark. Dann brüllten sie los und fingen an sich zu raufen - auch die Frau begann auf einen der Männer einzuschlagen", so eine Nachbarin die anonym bleiben möchte.

Umfrage Fühlen Sie sich sicher in Ihrer Umgebung/Heimatort? Nein, ständig ein Mord in Wien, pausenlos Übergriffe und Überfälle.

Eher nicht mehr. Die Brutalität hat zugenommen.

Ich fühle mich recht sicher.

Ich fühle nich absolut sicher, sicherer als vor 20 Jahren etwa.

K.o.-Schlag

Aus dem hitzigen Wortgefecht entstand eine Rauferei. Ein Mann trug ein weißes, der andere ein schwarzes T-Shirt. "Der mit dem weißen Shirt schlug den mit dem schwarzen K.o. Der flog in hohem Bogen um und blieb auf der Straße liegen", so die Nachbarin. Die involvierte Frau soll zu diesem Zeitpunkt hysterisch geschrieen haben. Ein kleiner, weißer Hund bellte nervös daneben.

Schnittwunde am Bein

Der Mann im schwarzen T-Shirt stand nach einigen Momenten wieder auf. Als die Nachbarin erneut hinsah bemerkte sie, dass der Mann mit dem weißen Shirt mit nacktem Oberkörper dastand. Sein Leiberl hatte er um sein Bein gewickelt. "Ich habe nicht gesehen was da passiert ist. Vielleicht hat der Hund ihn gebissen", so die "Heute"-Leserin.

Mann zückte Messer

Wie sich im Gespräch mit Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst herausstellt, wurde der Mann mit einem Messer verletzt. "Einer der Männer hat ein Messer gezogen. Der andere erlitt eine leichte Schnittwunde am Bein" , berichtet Daniel Fürst. Der Mann mit dem Messer ist festgenommen worden.

Der verletzte Herr wurde von der Berufsrettung Wien vor Ort erst versorgt und weiter ins Krankenhaus gebracht.



(mp)