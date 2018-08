Schaulustige hindern Feuerwehr nach Crash

Zwei Personen wurden am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung am Wienerberg unbestimmten Grades verletzt. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten zwei Autos, wobei ein Fahrzeug in einen weiteren geparkten PKW schlitterte und erst am Gehsteig zu Stehen kam. Das zweite Fahrzeug blieb mitten auf der Kreuzung stehen.



Die Berufsfeuerwehr Wien sicherte zunächst die Unfallfahrzeuge, baute vorsorglich einen Brandschutz auf und unterstützte die Berufsrettung Wien und die Besatzung des Wiener Rettungshubschraubers bei der Bergung der Verletzten.



Ein große Anzahl Schaulustiger behinderten die Arbeiten, Feuerwehrleute mussten einen Sichtschutz rund um die Verletzten aufbauen. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei räumte die Feuerwehr die Unfallstelle von den Autowracks und reinigte die Fahrbahn provisorisch.

