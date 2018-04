Was lieben Sie am Frühling?

Der Frühling macht alles irgendwie besser, oder? Es bleibt wieder länger hell, die Sonne wärmt, die Laune steigt, es zieht einen hinaus aus der Wohnung...

Umfrage Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Frühling 23 % 23 % Sommer 44 % 44 % Herbst 21 % 21 % Winter 4 % 4 % Alle 6 % 6 % Keine 2 % 2 % Insgesamt 48 Teilnehmer

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

In der Früh steigt man in die Sneakers statt in dicke Socken und Stiefel. Der Wintermantel wird gegen die Lederjacke und die Wintermode gegen luftige Frühlingsgarderobe getauscht. Statt mit dem Auto fährt man mit dem Fahrrad oder Bike in die Arbeit. Und danach geht´s mit den Hunden in den Wald, den Kindern in den Park, man trifft sich mit Freunden und setzt sich hinaus in den Gastgarten oder frühstückt endlich wieder am Balkon... Kommt Ihnen bekannt vor?

Was macht für Sie (!) persönlich den Frühling aus?

Schicken Sie uns ein Foto oder Kurz-Video von Ihrem ganz persönlichen Frühlings-Highlight. Ob es der Wechsel vom Wintermantel zum Frühlingskleid. Endlich Zeit für den Autoputz oder dafür, das Fahrrad aus dem Keller zu holen. Die erste Wandertour. Balkon oder Garten auf Vordermann bringen. Mit dem Hund spazieren gehen. Motorrad auswintern. In den Zoo gehen. Im Schanigarten sitzen. Am Balkon frühstücken... Es gibt unendlich viele Highlights, die die warme Jahreszeit nach dem frostigen Winter mit sich bringt.



Laden Sie Ihr Foto oder Video einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App mit dem Betreff "Frühling" hoch.



(mp)