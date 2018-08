Schildbürgerstreich, oder blicken Sie hier durch?

"Verwirrung pur, wenn ihr mich fragt": Andrea K. war am Sonntag in Wien-Donaustadt unterwegs, an dieser Kreuzung kam sie ins Stocken. "Ich wollte gerade in die Straße einbiegen, dann sah ich diese seltsame Beschilderung." Die "Heute"-Leserin brach das Manöver ab, lenkte wieder geradeaus – und wurde vom Nachkommenden angehupt. "Der Fahrer deutete mir den Vogel. Ich bin dann extra noch einmal zurückgefahren, um zu sehen, was wirklich Sache ist."

Tatsächlich könnte man die Beschilderung – ganz oben die "30er-Zone", darunter das Einfahrverbot für Kraftfahrzeuge – auch missverstehen. Wäre es Ihnen auch so ergangen? Haben Sie auch ein Beispiel für schwierige Schilder? Schreiben Sie einen Kommentar oder teilen Sie Ihr Foto mit der Community!

Nachlesen: Finden Sie den Fehler auf diesem Verkehrsschild?

(red)