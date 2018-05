Schlange im Stiegenhaus - Frauen flüchten panisch

Diesen Mittwochnachmittag werden zwei Reinigungskräfte aus Wien so schnell nicht mehr vergessen. Als ihr Dienst vorbei war wollten sie nur noch das Gebäude absperren und in ihren wohlverdienten Feierabend spazieren.

Umfrage Haben Sie Angst vor Schlangen? Ja, ich fürchte mich vor Schlangen

Nein, ich fürchte mich nicht vor Schlangen

Ich fürchte mich vor gar nichts

Kommt auf die Größe an

Kommt darauf an ob sie giftig ist

Da schlängelte sich eine rund 1,20 lange Natter schnurstracks ins Institut und die Stufen hinauf. Die beiden Damen liefen dem aus Haus in Favoriten und "retteten" sich aufgebracht auf den Gehsteig davor.

Mopedfahrer bleibt stehen und hilft

Der 24-jährige "Heute"-Leser Dominik (Name von der Redaktion geändert) fuhr gerade zufällig mit seinem Moped an dem Gebäude vorbei als die Damen hysterisch davor standen. "Ich bin stehen geblieben, weil ich Schreie gehört hab", so Dominik.

Zunächst beruhigte er die beiden, wie er erzählt, dann rief eine der Frauen die Polizei. In der Zwischenzeit hat sich "die Schlange über die Stufen Richtung Keller, hinterm Heizkörper versteckt", so Dominik weiter.

Die Polizei telefonierte laut dem 24-Jährigen mit einem "Schlangenprofi", so Dominik. Dieser meinte er komme in der nächsten halben Stunde vorbei um die Natter einzufangen. Das Tier wirkte weder aggressiv noch sonst irgendwie aufgebracht. Eher "vorsichtig und schüchtern", schließt der 24-Jährige ab, der nach einem kurzen Gespräch mit der Polizei wieder von dannen zog.

(mp)