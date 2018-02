Schnee auf dem Weg vom Wechsel nach Wien

Wie "Heute" berichtete, ist in den kommenden Tagen in ganz Österreich mit heftigem Schneefall zu rechnen. Von bis zu einem halben Meter Neuschnee und eisigen Temperaturen ist die Rede. Auch Wien bleibt vom neuerlichen Wintereinbruch nicht verschont. Für den heutigen Zeugnistag ist in der Landeshauptstadt mit Schneefall zu rechnen - Niederösterreich hat er schon erreicht.

Viel Neuschnee im Süden am Freitag

"Heute"-Leser Thomas H. schickte der Redaktion ein Video vom gestrigen Donnerstagabend. Da begann es bereits in der 1800-Seelen-Gemeinde Aspang-Markt (Niederösterreich), unweit des Wechsels, zu schneien. Noch am heutigen Freitag soll der Schnee nach Wien weiterziehen.

Rieselt es in Ihrem Bundesland, Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bezirk? Zeichnen wir gemeinsam den Weg der angekündigten Schnee-Walze durch Österreich nach.

(mp)