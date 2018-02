Schneemann in Wien-Mitte wartete auf seinen Zug

Die winterlichen Temperaturen am Faschingsdienstag und der Schneefall haben den Wienern zugesetzt - angenehm ist was anderes. Dennoch machten sich viele auf den Weg in die Arbeit in ihren Faschingskostümen.

Nicht nur Kinder und Jugendliche, die in die Schule oder den Kindergarten fuhren, auch Erwachsene verkleideten sich am heutigen Tag.

"Heute"-Leserreporter haben deshalb auch einige Verkleidete in den öffentlichen Verkehrsmitteln getroffen und gefilmt. Ein besonderer Schnappschuss gelang einem unserer Leser in Wien-Mitte: Ein Schneemann wartete dort auf seinen Zug. Das tolle Kostüm sorgte unter den Passanten für fröhliche Gesichter und den ein oder anderen Grinser. Top!

Faschingskostüme "Heute"-Leser

(mz)