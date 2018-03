Schock in U2: Stein traf Fenster, Splitter überall

Wieder einmal Aufregung in den Wiener Öffis: Ein Stein traf am Dienstag um 21 Uhr eine Garnitur der U2, die gerade zwischen den Stationen Donaustadtbrücke und Stadlau in Richtung Seestadt unterwegs war. Eine 22-jährige Studentin war Zeugin: "Plötzlich zersprang die Scheibe, zwei Passagiere wurden mit Splittern übersät", sagt sie zu "Heute". "Alle waren total verwirrt."

Ein Fahrgast erholte sich kurz danach vom Schock und alarmierte über die Gegensprechanlage den U-Bahn-Fahrer, dieser inspizierte den Schaden. In der Station Hardeggasse hieß es dann für alle "Bitte aussteigen" - die Garnitur wurde zur Reparatur eingezogen. Weil die beschädigte Scheibe aus Sicherheitsglas bestand, wurde niemand verletzt, sagt Barbara Pertl von den Wiener Linien.

Man habe interne Ermittlungen aufgenommen und prüfe eine Anzeige bei der Polizei, so die Pressesprecherin. "Sollte der Verursacher ausgeforscht werden, bekommt er die Rechnung für den Schaden."

