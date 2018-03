Schon wieder Feuer in Wiener Markt-Ruine

Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde am Dienstag um 16 Uhr zu einer bekannten Adresse gerufen: In der Ruine eines Merkur-Marktes am Citygate war ein Feuer ausgebrochen. Die Florianis konnten die Flammen allerdings bändigen, bevor größerer Schaden entstand, und sie binnen weniger Minuten ablöschen.

Das leerstehende Gebäude in Wien-Donaustadt ist ein Treffpunkt für Obdachlose. Erst im Dezember hatte die Berufsfeuerwehr dort einen Großbrand gelöscht. 2014 wurde in der Halle ein Ungar bei einem Feuer verletzt.

(red)