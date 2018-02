Schüler schnuppern in der "Heute"-Redaktion

Magdalena (14), Vanessa (14) und Oscar (13) gehen derzeit in die 4. Klasse (Gymnasium). In der 8. Schulstufe stehen bei den Jugendlichen berufspraktische Tage an. Jeder Schüler muss sich für drei bis vier Tage ein Unternehmen aussuchen, in dem man ein kleines Praktikum machen soll. Das soll den jungen Menschen die Entscheidung erleichtern, in welche Richtung ihre berufliche Zukunft gehen könnte.

"Ich möchte ein College besuchen"



Oscar ist 13 Jahre alt und besucht die Neulandschule (Gymnasium) in Wien-Döbling. Er wollte unbedingt bei "Heute.at" hineinschnuppern, um zu sehen, wie eine Online-Zeitung überhaupt erstellt wird: "Ich interessiere mich für Informatik und Programmieren. Das war der Grund, warum ich bei der 'Heute' ein Praktikum machen wollte."

Besonders spannend für den 13-Jährigen war der Arbeitsalltag im Newsroom - den stellte er sich nämlich zunächst etwas einfacher vor. "Die Redakteure zeigten mir, was zu tun ist und ich durfte sofort loslegen", so Oscar. Das Gymnasium möchte der Schüler bis zur 8. Klasse besuchen, um danach eine weitere Ausbildung als Programmierer zu machen. Darum schnupperte er auch in die IT-Abteilung hinein.

"Medien sind meine Zukunft"

Die 14-jährige Magdalena geht derzeit ins Laaberg Gymnasium im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ihr Medieninteresse wurde ihr schon ganz früh bewusst: "Ich lese gerne und schreibe noch lieber! Für mich ist klar, dass ich in Zukunft einmal in der Medienbranche arbeiten will", so die Gymnasiastin. Also schrieb sie die Redaktion an und schickte ihre Bewerbung ab.

Ganz besonders interessant findet Magdalena das Ressort "People", in dem sie schon ihre ersten Artikel geschrieben hat: "Das war so cool, als ich über Selena Gomez, Justin Bieber und Kylie Jenner schreiben durfte", schwärmt sie begeistert. Auch sie möchte, genauso wie Oscar, in ihrer Schule maturieren.

"Wusste nicht, wie viel Arbeit das ist"

Vanessa ist 14 Jahre alt und besucht das Gymnasium in der Lessinggasse (1. Bezirk). "Mich hat interessiert wie eine Zeitung funktioniert. Wie sie gestaltet und geschrieben wird", sagt sie. Ihre Cousine arbeitet in einem großen Medienhaus - durch sie kam die 14-Jährige mit der Branche in Berührung. Am meisten Spaß machte es ihr, die Leserbriefe zu bearbeiten.

"Ich habe so viel gelernt hier. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, wie viel Arbeit das ist", schließt Vanessa ab.

(mz)