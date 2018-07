"Da will man etwas weghauen und sieht DAS"

Wiens MA-48-Mistkübel haben schon viel gesehen. Die "Heute"-Redaktion erreichen regelmäßig Leserfotos, die zeigen, was in Wien und Umgebung so Ungewöhnliches weggeschmissen wird. Von Christbäumen bis Poller war schon alles dabei. Zumindest fast alles...

Ein Leserreporter entdeckte am Wochenende etwas im Müll, das dem ein oder anderen den Magen umdrehen könnte. Ihm und seiner Freundin ist jedenfalls der Appetit vergangen.



Schweinekopf weggeschmissen

In der Nacht von Sonntag auf Montag spazierte das Paar gegen Mitternacht durch Wien-Brigittenau. Sie steuerten einen Mistkübel an und bemerkten einen ganzen Schweinekopf in einem MA-48-Mistkübel.

"Da will man etwas wegschmeißen, und sieht einen Schweinekopf", so "Heute"-Leser Aslan entsetzt. "Meine Freundin war schockiert".

