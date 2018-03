Autofahrer donnerte am Gürtel gegen Lichtmast

Ein schwerer Unfall ist am Mittwoch Vormittag am Währinger Gürtel passiert: Ein Autofahrer verlor gegen 9 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem dunklen Pkw gegen einen Lichtmast. Dabei erlitt der 37-Jährige Verletzungen im Brustbereich. Er wurde vom Wiener Samariterbund in ein Spital gebracht.

Der Crash brachte den Verkehr am Gürtel zwischenzeitlich zum Erliegen, Pendler berichteten bis zu 45 Minuten Zeitverlust.

