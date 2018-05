"Er wollte sie küssen" 15. Mai 2018 05:00; Akt: 14.05.2018 20:52 Print

7-jähriges Mäderl in Wiener Bad sexuell belästigt

Polizeieinsatz am Sonntag in einem Wiener Bad: Ein Mann soll ein Mädchen (7) an der Schulter angefasst und versucht haben, sie zu küssen.