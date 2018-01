Stripperin sorgt für dicke Luft in Wiener Shisha-Bar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierte Canay (Name von der Redaktion geändert) den 19. Geburtstag eines Freundes in einer Shisha-Lounge im Donau Plex - gleich neben dem Donauzentrum (22. Bezirk). Eine halbe Stunde nach Mitternacht tauchte eine Stripperin auf. Sie war für das Geburtstags"kind" einer anderen Feier im selben Lokal gebucht. "Sowas gehört nicht in ein öffentliches Lokal", meint Canay. -"wenn man sowas sehen will, soll man in ein Puff gehen", so der 22-jährige TU-Student.

Nackte Frau verstörend

Wie es sich für eine Stripperin gehört, ließ die Tänzerin während ihrer Tanzeinlage die Hüllen fallen. Und zwar alle. Schlussendlich stand sie splitterfasernackt vor ihrem breit grinsenden Partygast.

Zu viel für "Heute"-Leser Canay."Sowas zu erleben, ist nicht toll", sagt er. Einer seiner Freunde zückte sein Handy und filmte den "verstörenden" Auftritt der unbekleideten Dame mit.

"Wir alle waren geschockt. So etwas sollte nicht in einem öffentlichen Lokal sein. Immerhin waren auch minderjährige Gäste dort.", ärgert sich der 22-Jährige im Gespräch mit "Heute".



Beschwerte sich im Donauzentrum

Der TU-Student aus Essling ist so verärgert über den für ihn skandalösen Auftritt der Stripperin, dass er sich per Mail beim Management beschwerte. "Heute" fragte direkt beim "Center Manager" Matthias Franta nach.

Dieser wusste von dem Vorfall. "Wir haben uns der Sache angenommen und Gespräche geführt. Auch mit dem betroffenen Lokal-Besitzer.", berichteter er. Nach Mitternacht sollte ein derartiger Auftritt jedoch nicht weiter verwerflich sein, fährt er fort. Und Minderjährige sollten sich nach Mitternacht ohnehin nicht in einem Lokal aufhalten. "Für das nächste Mal merken wir uns, den Gästen schon vorab den leicht bekleideten Auftritt anzukündigen"

