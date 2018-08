Shopping Queen gastiert wohl wieder in Wien

"Sei der Hingucker in deinem weißen Sommerkleid", so hieß letztes Jahr das Motto, als die Fernsehserie "Shopping Queen" in Wien gastierte. Aufmerksame "Heute"-Leser haben jetzt bemerkt: Es ist wieder soweit!

Das pinke Shopping-Mobil wurde gleich mehrmals in der Wiener City gesichtet – ein untrüglicher Hinweis auf eine neue Episode aus Österreich. Was sich Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer wohl dieses Mal als Herausforderung für die Kandidatinnen einfallen lässt?

Sind Sie Fan von "Shopping Queen"? Schreiben Sie einen Kommentar und erklären Sie, was Ihnen an der Serie gut gefällt!

(red)