"Heute"-Leser erinnern sich an ihren Falco

The one and only Falco ist aus der österreichischen Musikgeschichte nicht wegzudenken. Mit "Der Kommissar", "Junge Römer", "Rock me Amadeus" oder "Wiener Blut" prägte er nicht nur den damaligen Zeitgeist sondern auch die österreichische Austro-Popmusik. Mit 41 Jahren verstarb Falco 1998 viel zu jung. Doch seine Fans lieben ihn nach wie vor:

Umfrage Welcher Song ist der beste von Falco? Der Kommisar

Junge Römer

Rock Me Amadeus

Vienna Calling

Jeanny, Part 1

The Sound of Musik

Wiener Blut

Data da Groove

Titanic

Mutter der Mann mit dem Koks ist da

Naked

Out Of The Dark

Keiner der genannten Titel

"Er ist und bleibt einfach eine Legende."

"Schade, schade um den Hansi. Leider hat ihn das Koks zu fest in der Hand gehabt."

"Er fehlt einfach. Er war noch ein richtiger österreichischer Superstar, an den so schnell niemand herankommt. Falco ist zwar tot, aber mit seiner Musik und seinen Welthits bleibt er unsterblich und unvergessen. Ein Genie halt. RIP Hansi <3"

...schreiben unsere Leser, anlässlich seines 20. Todestages.

Wir wollten von der "Heute"-Community wissen, wie seine Fans sich an den Ausnahme-Musiker erinnern. Das Ergebnis sehen Sie oben in der Bildergalerie.

(mp)