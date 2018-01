So erlebten "Heute"-Leser die Großdemo in Wien

Vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof marschierten die Demonstranten in Richtung Wiener Innenstadt - ihr Ziel: die Hofburg.

Umfrage Waren Sie bei der Demo am Samstag dabei? Ja, das habe ich mir nicht entgehen lassen!

Nein, ich war nicht vor Ort, habe sie aber über die Medien verfolgt

Mir war die Demonstration komplett egal!

Mehr als 20.000 Menschen setzten am Samstagnachmittag ein friedliches Zeichen gegen die schwarz-blaue Regierung. "Heute.at" war live vor Ort und berichtete über die Geschehnisse. Auch unsere Leser schickten ihre Impressionen vom Demo-Tag in Form von Fotos an die Redaktion.

Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Alle Infos zum Nachlesen rund um die Demo finden Sie HIER!

Großdemo gegen Schwarz-Blau

(mz)