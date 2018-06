So flitzte der Ziegelwerfer vor WEGA und Cobra davon

Wie berichtet ist in der Nacht auf Donnerstag ein des Raubes verdächtigter Mann vor der Polizei auf ein Hausdach in der Wattgasse geflüchtet. Was folgte, war ein 7-stündiges Katz-und-Maus-Spiel.

Warum der Zugriff so gefährlich war, wie der Mann den Einsatzkräften immer wieder davonflitzen konnte und wie die Situation letztlich gelöst wurde, verrät Polizeisprecher Harald Sörös im Video-Interview.

Fotos: Die spektakuläre Festnahme in Hernals

Ziegelwerfer am Dach in Wien festgenommen



