So geht Sonnenbaden in Wien-Ottakring

Endlich wieder Wärme, endlich wieder Sonnenschein! Viele Wiener haben die sommerlichen Temperaturen der letzten Tage in Parks und an der Donau genossen. Eine Bewohnerin im 16. Bezirk zeigt aber, dass man sich sogar in stark bebauten Grätzeln sonnen kann.

Ein Leserreporter fotografierte die Frau, die sich leicht bekleidet im Fenster räkelte, vergangene Woche in Wien-Ottakring: "Das ist mal eine etwas andere Sonnenbank!"

