Klar, so kann man die Sonne auch genießen

Wie genießt man am besten die ersten Sonnenstrahlen? Diese Wiener zeigen, wie man es richtig macht!

Ein junger Mann hängte am Donaukanal zwischen zwei Bäumen eine Hängematte auf. Ganz entspannt genoss der Unbekannte die letzten Minuten vor dem Sonnenuntergang.

Sonnenbankflavour in Brigittenau



Auch in der Stadt können einige von der Sonne nicht genug bekommen. In der Wallensteinstraße hatte wohl jemand auf der Überdachung eines Geschäfts seine ganz persönliche Sonnenbank installiert. Bleibt zu hoffen, dass der Frühling uns nicht wieder verlässt. Die Wetterprognose gibt es hier zum Nachlesen!

(mz)