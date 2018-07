Hier verliert Anna Chiara ihre "Weiße Weste"

Das indische Frühlingsfest Holi, bei dem sich die Teilnehmer mit Wasser und Farbe bewerfen, wurde am Samstag am Gelände der Wiener Marxhalle gefeiert. Tausende tanzten zu heißen Beats ab und warfen pünktlich zu jeder vollen Stunde das bunte Talkpulver in die Luft.

Mitten drin statt nur dabei war einmal mehr "Heute"-Moderatorin Anna Chiara. Wie sich das junge Model dabei geschlagen hat und ihr Fazit nach dem stundenlangen Farbrausch sehen Sie im Video!

Anna Chiara beim Holi-Fest in Wien

(red)