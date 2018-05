So kam der Beton-Koloss wieder auf die Räder

Wie berichtet ist am Mittwoch Nachmittag ein Beton-Mischfahrzeug an der Kreuzung Groß-Enzersdorfer Straße / Seestadtstraße in Wien-Donaustadt umgekippt. Der Lkw war zu diesem Zeitpunkt beladen, weshalb der Unfall ein insgesamt 38 Tonnen schweres Malheur bedeutete.

Zwar wurde niemand verletzt, die Feuerwehr musste angesichts des gewaltigen Gewichts aber Spezialisten anfordern. Ein Video einer "Heute"-Leserin zeigt jetzt, wie der Koloss wieder auf Achse gebracht wurde.

