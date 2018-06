So kreativ rettete die Feuerwehr Katzerl in Wien

Katzenjammer in der Herzgasse in Wien-Favoriten: Am Mittwoch kletterte ein schwarzes Katzerl aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock. Dann fiel es hinter ihr zu und das Tier kam nicht mehr vom Fleck.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

"Die Besitzerin war wohl gerade weggegangen", sagt eine "Heute"-Leserin, die das Drama vom Haus gegenüber beobachtete. "Wir haben dann die Feuerwehr gerufen."

Die Einsatzkräfte bewiesen bei der anschließenden Rettung Fingerspitzengefühl: Mit Hilfe einer Leiter und einer Stange gelang es, das Fenster so weit zu öffnen, dass die Samtpfote wieder in Sicherheit schlüpfen konnte. "Die Besitzerin kam erst, als die ganze Aktion vorbei war."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)