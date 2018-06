Bierchen im rosa Pool mitten in der Wiener City

Der Montag dürfte der bisher heißeste Tag des Jahres gewesen sein. Höchste Zeit also den Sprung ins kühle Nass zu wagen. Das dachten sich auch die ein oder anderen "Heute"-Leser am Montag.

Dutzende Einsendungen kamen in der Redaktion an. Zwei junge Männer haben sich sogar in einen aufblasbaren Pool gesetzt - und zwar am Wiener Stephansplatz. Unzählige Touristen und Passanten machten Fotos mit den beiden Herren.

Andere Leser wiederum war ganz klassisch im Freibad, oder genossen im Schatten das ein oder andere Bierchen. Ein Hunderl blieb zu Hause, umwickelt mit nassen Handtücher und strotzte ebenfalls der Hitze.

Sie einen anderen Geheimtipp gegen Hitzetage? Zeigen Sie, wie Sie sich am liebsten abkühlen, per Foto-Upload in der "Heute"-App!



Ein Bonus: Für alle Bilder, die in der Zeitung abgedruckt werden, gibt es 50 Euro als Dankeschön!



(red)