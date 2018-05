So lange hielt Anna in der Achterbahn durch

"Heute"-Leser Jürgen und Alicia traten zur Achterbahn-Dauerfahrt gegen unsere Moderatorin Anna Chiara an. Gemeinsam ging es im halsbrecherischen Tempo über den Olympia-Looping im Wiener Prater – wer zuerst die Nase voll hatte und wie unser Tapferes Trio den Adrenalintrip überstanden hat, das sehen Sie in der aktuellen Episode von Anna Chiara kann's (s.o.).

Die gesamte Fahrt mit dem Olympia Looping aus der Ego-Perspektive gibt's hier zum Nachschauen!

