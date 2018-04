So schön grün ist es bei den "Heute"-Lesern

Wir wollten sehen, wie schön bei Ihnen zuhause die Blumen blühen. Pünktlich zum Frühlingsbeginn zeigt die "Heute"-Community, wie ihre Pflanzen, Blumen und Bäumchen die Wohnungen schmücken.

Wollen auch Sie zeigen, wie schön es auf ihrem Balkon, im Garten oder im Wohnzimmer aussieht? Dann knipsen Sie Ihre Pflanzen und laden Sie das Foto in unsere App (Stichwort: Natur).

