So schön war der Juni-Vollmond

Wenn Sonne und Mond in Opposition zueinander stehen ist Vollmond. So geschehen am vergangenen Donnerstag. Das helle Himmelsphänomen lässt den ein oder anderen "Heute"-Leser womöglich nicht schlafen - anzusehen ist es jedoch sehr schön.

Umfrage Schlafen Sie bei Vollmond schlechter als sonst? Ja, ich bin von der Wirkung des Mondes überzeugt.

Manchmal, aber das kann auch Zufall sein.

Nein, ich merke keine Veränderung.

Im Gegenteil: Ich schlafe sogar besser!

Darum haben wie die schönsten Vollmond-Aufnahmen unserer Leser für Sie zusammengestellt. Der nächste Vollmond ist am 27. Juli 2018.

(mp)