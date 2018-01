So startete die "Heute"-Community ins neue Jahr

Wir wollten sehen, wie unsere Leser ins neue Jahr gestartet sind. Und haben gebeten: Schicken Sie uns Ihr erstes Selfie des Jahres!

Umfrage Machen Sie Selfies? Ja klar, wer nicht.

Manchmal schon.

Nein, das ist mir zu blöd.

Ich habe kein Smartphone.

Wie immer war auf die "Heute"-Community Verlass: Zahlreiche Leser teilten ihre Fotos, die besten haben wir in der Bildergalerie (oben) für Sie zusammengestellt.

Dubai, Therme, Sonne genießen oder mit der Katze kuscheln

Yuliya feierte mit ihrem Mann in Dubai wo auch das erste gemeinsame Foto des Jahres 2018 entstand. Anna grinst über beide Ohren beim Waldspaziergang mit ihrer Familie. Michael und Bianca entspannten in Bikini und Badehose in der Therme. Markus schickte uns ein Selfie aus dem Gym, Matthias genoss die Sonne in den Bergen beim Skifahren und ob Nutzer "Pferdchen" immer noch mit ihrer Katze im Bett kuschelt, darüber kann nur spekuliert werden.

Viel Spaß beim Durchklicken!

(mp)