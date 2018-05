So verbrachten "Heute"-Leser den "Lost Sock Day"

Die Frage stellen sich wohl viele: Was passiert eigentlich mit der berühmten "zweiten Socke"? Verschwindet die einfach in einer mysteriösen Zwischenwelt? Mit Sicherheit gibt es dafür eine plausible Erklärung. Dennoch steht eines fest: Sobald eine Socke verloren geht, findet man sie in den meisten Fällen nie mehr wieder.

Aus diesem Grund war am Mittwoch der sogenannte "Lost Sock Day". Auf der ganzen Welt feiern Menschen diesen Tag und würdigen die einsamen einzelnen Socken, die ihren "Partner" verloren haben.

Wir wollten von Ihnen wissen: Haben Sie auch Socken, die ihren Zwilling vermissen? Die "Heute"-Community hat Schnappschüsse von diesem ungewöhnlichen Feiertag gemacht und sie mit anderen Lesern geteilt. Die Ergebnisse kann man in der Foto-Show oben betrachten.

