Sommer, Sonne, Sommerschuhe

Die Lieblings-Sommerschuhe der "Heute"-Leser treten im Duell gegeneinander an. Crocs, Sandalen, Highheels, Sneakers oder Flip Flops - wer macht das Rennen? Starten Sie das Duell und stimmen sie ab.

Umfrage Welches Gerät nutzen Sie hauptsächlich um zu fotografieren? Digitale Kompaktkamera

Digitale Spiegelreflex

Smartphone

Digitale Systemkamera

Analogkamera

Ich fotografiere nicht

Sommerschuh-Foto hochladen und Huawei P20 Lite gewinnen

Zeigt her Eure Schuhe! "Heute" will Fotos Ihre Sommerschuhen sehen. Egal ob Sportschuhe, extravagante Highheels, schicke Sandalen oder einfach nur bequeme Crocs - alle Fotos sind willkommen! Zu gewinnen gibt es ein Smartphone Huawei P20 Lite in Schwarz von T-Mobile.

Laden Sie Ihr Foto einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App hochladen. Betreff: Schuhe.

Alle Infos zum Gewinnspiel.

(mp)