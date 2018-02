Liebe ist...Speed-Dating in der Wiener U-Bahn

Ein 28-jähriger Versicherungskaufmann aus Wien hatte am Valentinstag eine ganz besondere Idee, um ein Rendezvous zu bekommen. Statt sich auf Dating-Apps zu verlassen, machte er sich auf den Weg in die Wiener U-Bahn. Mit dabei: Ein romantisch eingedeckter Tisch inklusive Weinflasche und Rose.

"Die ganze Aktion war als kleiner Gag gemeint und entstand bei einem berauschten Gipsymittwoch mit meinen Freunden", so Alerius (28) gegenüber "Heute". Doch diese glaubten nicht an die Durchsetzung seiner Datingidee in der U-Bahn. Für ihn bedeutete das nur eines: Challenge accepted!

Valentinstag war ein voller Erfolg



Bei der U2-Station Schottentor sorgte der Wiener dann für romantische Stimmung. "Speed-Dating, oder weiter auf die U-Bahn warten?", stand auf einem Info-Blatt. Die Öffi-Fahrgäste waren von der Idee entzückt.

"Wir haben mit Dutzenden vorbeigehenden Personen gesprochen. Gefühlt hunderte Fotos und Videos wurden aus den U-Bahnen heraus gemacht", erzählt der Romantiker.

Ob der junge Mann letztendlich seine besser Hälfte gefunden hat, ist jetzt noch nicht klar. Sicher ist, dass vier mutige Damen und Herren dem Speed-Date nicht widerstehen konnten. Sie setzten sich auf ein Plauscherl zu Alerius und halfen ihm die Weinflasche zu leeren. Und: Der 28-Jährige tauschte sogar Nummern aus. Ein zweites Date wurde bereits ausgemacht und steht bevor. Mehr wollte er aber nicht verraten.





