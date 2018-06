Sprint zur U-Bahn endet mit Scherben und Anzeige

Auch, wenn ganz Eilige immer wieder durch die sich schließenden U-Bahn-Türen schlüpfen: Sobald es in den Wiener Öffis blinkt und piepst, ist Einsteigen verboten. Dass das einen guten Grund hat, zeigen diese Leserfotos aus der U3-Station Johnstraße.

Am Dienstag Mittag sprintete dort ein Fahrgast in letzter Sekunde zur U-Bahn, war aber um einen Sekundenbruchteil zu langsam und prallte mit voller Wucht gegen die Scheibe. Was dann passierte, das wird noch ermittelt.

Eine "Heute"-Leserin will beobachtet haben, dass das Glas durch den Aufprall zu Bruch ging. Ein anderer Zeuge berichtete gegenüber den Wiener Linien, der Mann habe wütend gegen die Türe geschlagen und sie mit Absicht zerstört.

Video soll aufklären

Die Überwachungskameras sollen jetzt Klarheit bringen, denn der Sprinter gab sofort Fersengeld. Laut einem Sprecher des Öffi-Betriebes wurde eine Anzeige bei der Polizei eingebracht.

