Es ist so kalt, dass auch der Steffl leidet

Die Dombaustelle alarmierte am Dienstag gegen 10.00 Uhr die Feuerwehr. Bauteile an der Fassade des Stephansdoms dürften locker geworden sein. Als die Florianis mit einem Kran am Einsatzort eintrafen, wurde der Bereich des Gehsteigs am Stephansplatz zur Sicherheit abgesperrt.

Zusammen mit dem Dombaumeister wurde das Wahrzeichen Wiens begutachtet. Die losen Stücke wurden im Zuge dessen abgenommen. Es wird vermutet, dass der Dauerfrost dem Steffl zugesetzt hatte und sich deshalb Stücke des Bauwerk gelöst haben. Verletzte gab es keine.

Spätwinter statt Frühling



Zu Beginn des Frühlings am Dienstagabend zeigt das Thermometer weiter nur Temperaturen um den Gefrierpunkt und im Bergland fallen mitunter ein paar Flocken.

Am ersten Frühlingstag, am Mittwoch, fällt besonders im Westen ein wenig Schnee, längere sonnige Phasen gibt es nur in der Osthälfte.

Die detailgenaue Wetterprognose aus Ihrer Region gibt es hier >>>

(mz)