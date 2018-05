Stiegenhaus eingestürzt – Großeinsatz in Ottakring

Schreck zu Christi Himmelfahrt in Wien-Ottakring: Am Vormittag ist ein Hauseingang in der Koppstraße zum Teil eingebrochen. Laut Berufsfeuerwehr Wien wurde von den Trümmern glücklicherweise niemand getroffen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Feuerwehr, Rettung mit Katastrophenzug und Polizei stehen im Einsatz, das Gelände wurde abgesperrt. Statiker prüfen nun, ob weitere Einsturzgefahr droht und ob die Decke mit Stützpfeilern abgesichert werden muss.

Die Koppstraße gesperrt, die Buslinie 48A wird in Fahrtrichtung baumgartner Höhe zwischen Panikengasse und Rankgasse über Panikengasse-Thaliastraße-Huttengasse umgeleitet. "Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar", heißt es seitens der Wiener Linien. Leserreporterin Daniela B. teilte die Bilder vom Einsatzort.

UPDATE 11.45 Uhr: Inzwischen fährt die Linie 48A wieder durchgehend.

