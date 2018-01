Stromstörung legt sechs Bim-Linien lahm

Wegen eines Stromausfalls an der Kreuzung Währinger Straße/Spitalgasse konnten die Wiener Straßenbahnlinien 5, 37, 38, 40, 41 und 42 am Dienstag Abend eine gute Stunde lang nicht durchgehend fahren. Binnen kürzester Zeit bildete sich ein Bim-Stau, zahlreiche Studenten an der Hauptuniversität, am Neuen Institutsgebäude und am Alten AKH waren von der Störung betroffen und mussten auf andere Verkehrsmittel umsteigen.

Die Straßenbahnen verkehrten von den stadtauswärts gelegenen Endstationen nur bis zum Gürtel. Die Linie 5 fuhr zwischen Westbahnhof und Josefstädter Straße bzw. Praterstern und Franz Josefs Bahnhof sowie weiter zur Augasse. Erst kurz vor 21 Uhr war hieß es wieder "Bahn frei". Bis spät in den Abend ist aber mit unregelmäßigen Intervallen und längeren Wartezeiten zu rechnen.

(red)