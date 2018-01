Supermarkt stimmt sich schon auf Halloween ein

Soviel vorweg: Wir Wiener sind auch nicht ganz unschuldig. Schließlich hat ein Diskonter in der Bundeshauptstadt noch vor Weihnachten die Oster-Dekoration aufgestellt. Aber was ein "Heute"-Leser in der Steiermark geknipst hat, das ist eine eigene Liga.

Mitte Jänner herrscht dort nämlich schon Halloween-Stimmung: "Nur für kurze Zeit" gibt's die "Spookies"-Chips in einer Filiale einer großen Supermarktkette im Sonderangebot. Mehr als neun Monate vor Halloween. Na Mahlzeit!

Haben Sie auch einen Schnappschuss für die "Heute"-Community? Teilen Sie ihn per App mit uns und unseren Lesern!

(red)