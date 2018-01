Wiener Supermarkt wirft kiloweise Schoko weg

Da stehen jeder Naschkatze die Schnurrhaare zu Berge! Haufenweise Schokolade warf ein Mitarbeiter eines Wiener Supermarkts am Montag in den Müll. "Heute"-Leser Erich gefror das Blut in den Adern. Der Schoko-Liebhaber sah die Tragödie und stellte den "Übeltäter" zur Rede.

Auf das traurige Schicksal der Süßigkeiten angesprochen antwortete dieser, am Haltbarkeitsdatum liege es nicht. Nikolo, Krampus und Co. könnte man sich noch mindestens drei Monate lang schmecken lassen. Sie wanderten trotzdem in die Tonne. Weil es sich um Schoko mit Weihnachtsverpackungen handelte, müssten diese entsorgt werden: "Nach den Feiertagen kauft die keiner mehr", so der Angestellte.

Verschenken? Geht nicht, fügte der Mitarbeiter hinzu. Warum, das verstehe er auch nicht. Es sei eine Anweisung des Chefs gewesen, die es umzusetzen gelte, sonst müsse er um seinen Arbeitsplatz bangen.

