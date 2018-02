Tai-Chi-Opa übt an Wiener Bim-Station

Womit vertreiben Sie sich die Wartezeit in den Öffis? Die richtige Antwort ist – aus unserer Sicht – natürlich "Heute" oder "heute.at" zu lesen. Aber, wir geben's zu, was Leserreporter Erich am Donnerstag filmte, das hat auch etwas für sich.

Ein Fahrgast älteren Jahrgangs warf sich nämlich am Kärntner Ring in Posen. Seelenruhig suchte der Unbekannte beim Tai-Chi seine Mitte, drehte sich dann zur Kamera um und meditierte auf einem Bein balancierend.

Haben Sie auch ein Foto oder Video für die "Heute"-Redaktion? Teilen Sie es per App oder schreiben Sie eine Mail an leserreporter@heute.at!

(red)