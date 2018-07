Tanzen ist träumen mit den Füßen

Wir wollen sehen wie Sie tanzen. Ob in der Tanzschule oder Diskothek, in der Natur, im Regen, am Meer, zu Hause oder so wie sonst noch die Hüften schwingen lassen - schicken Sie uns ein Foto davon.

Umfrage Tanzen Sie gerne? Ja, so oft wie möglich.

Gerne, aber nicht gut

Nur ab und zu.

Nach dem zweiten Glas Wein.

Nein, nie.

Brandneues Smartphone gewinnen

Wenn Sie uns bis zum 31. Juli, 10 Uhr, ein Tanzfoto schicken nehmen Sie automatisch an unserem T-Mobile-Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es ein brandneues Huawei P20 Lite in Schwarz.

Alle Infos zum Gewinnspiel.

Laden Sie Ihr Foto direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App hoch. Betreff: "Tanz".

Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen.

