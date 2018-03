Alles eine Nummer größer im "Tattoo-Werk"

Ob Realistic-Stil, New & Old School, Tribals, Dotwork, Asian-Style, Geometric, Mandalas oder oder Watercolour-Style. Gerd Hawelkas Vision war es, dass in seinem Studio für jedermann etwas dabei ist. Professionalität und Freundlichkeit sind ihm besonders wichig.

Das "Tattoo-Werk" in der Donaustadt ist mit seinen 300 Quadratmetern eines der größten Studios Wiens. Hier werden insgesamt acht Sprachen gesprochen. Inhaber Gerd Hawelka sticht nicht selbst.

"Ich habe so viel zu tun, zum Tätowieren komm ich nicht", so der Inhaber.

Für jeden Stil der passende Tätowierer

Für das Tätowieren sind neun Tattoo-Künstler zuständig. Im Kundenservice vier weitere Mitarbeiter. Zudem gibt es ein Piercing-Studio. Dazu kommen bis zu sechs Gast-Tätowierer aus aller Welt. Als Besuch auf Zeit kam auch der Grieche Marios ins Studio. Er ist ein Vollprofi und spezialisiert auf Cover-ups.

"Gefühlt ich würde sagen etwa 15 % sind nur Cover-ups", so Gerd Hawelka.

Viele davon landen auf Marios' Tätowiersessel - genau wie ein glücklicher "Heute"-Leser, dem der Vollprofi helfen wird.

"Heute" schenkt Ihnen ein Cover-up

Gewinnen Sie ein Cover-up von einem der besten Tätowierer Wiens. Alles was Sie dafür tun müssen ist uns ein Foto oder Video von Ihrem schlimmsten Tattoo zu schicken, uns zu erzählen wie es dazu kam und weshalb Sie ein Cover-up möchten.

Laden Sie Ihr Foto/Video einfach direkt hier (siehe Buttons rechts, Stichwort "Tattoo") hoch. Oder Sie schicken ein Mail an community@heute.at. Alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier.

