Hier rollt die Taxi-Lawine gegen Uber durch Wien

Bis zu 1.000 Taxis rollen bei einer Demonstration gegen die Konkurrenz aus Amerika geschlossen von der Wagramer Straße über die Reichsbrücke zum Praterstern und von dort aus über den Ring zum Museumsplatz. Auf dem Maria Theresien-Platz steigen die Fahrer aus und demonstrieren zu Fuß weiter. Um 16 Uhr ist dann Schluss.



Ein Leser beobachtete die Blechlawine am späten Vormittag in der Nähe der Uno-City von seinem Balkon aus: "Die Taxifahrer hupten und schrien 'Uber raus!'", sagt Leserreporter Habib A. Die Taxler möchten im Konvoi auf ihre Forderungen aufmerksam machen: Aus ihrer Sicht herrscht keine Chancengleichheit zwischen Taxilenkern und Mietwagenfahrern, die keinen Gewerbeschein besitzen. Nun sei die Politik am Zug.

Hofer prüft Gesetzesänderung

Verkehrsminister Norbert Hofer verkündete am Sonntag in einer Aussendung, er prüfe eine Änderung der Gesetze: "Die Rechtslage ist aktuell nicht so eindeutig. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sich Uber nicht an die Spielregeln des Gelegenheitsverkehrsgesetzes hält. Ich werde daher eine Überarbeitung des Gesetzes in Auftrag geben, um hier für eine eindeutige rechtliche Grundlage zu sorgen."

